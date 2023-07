Golf, The Open 2023: Harman al comando dopo il secondo giro. Bene Migliozzi, Molinari eliminato

Giornata movimentata al Royal Liverpool GC di Hoylake, dove si è chiuso da pochi minuti il secondo giro del torneo The Open, il quarto e ultimo Major della stagione di golf. Al comando con un round bogey free, frutto di un eagle e quattro birdie nelle buche iniziali, è a sorpresa l’americano Brian Harman, che con il 64 (-6) ha firmato il miglior parziale di giornata ed è volato in testa a metà gara con 132 (-10). Ben cinque colpi di vantaggio su Tommy Fleetwood, 137 (-5), sei sull’austriaco Straka, terzo in 138 (-4).

In un pomeriggio in cui vi è stata anche l’invasione di green per la protesta degli ambientalisti, da segnalare l’ottima prova di Guido Migliozzi, undicesimo con 141 (-1) al pari, tra gli altri, di Rory Mcilroy. Due boogie e un birdie all’ultima buca per il vicentino, che dunque supera la scure del taglio di metà torneo. Purtroppo niente da fare per Francesco Molinari, che incappa in una nuova delusione e viene eliminato col punteggio di 148 (+6). Ora ricevere una wild card per la Ryder Cup di Roma è sempre più difficile. Domani terzo giro in cui probabilmente si andrà a delineare in modo più chiaro la classifica e i rapporti di forza in vista poi dell’ultima decisiva giornata in Inghilterra.