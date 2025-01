La seconda edizione della Team Cup 2025 di golf si è appena conclusa all’Abu Dhabi Golf Resort, segnando l’avvio della stagione 2025 del DP World Tour. Anche se non influisce sul ranking mondiale, l’evento ha avuto un’importanza simbolica, rivelando il livello di preparazione dei golfisti europei in vista della stagione. A prevalere è stato il Team Gran Bretagna e Irlanda, che ha sconfitto l’Europa Continentale con un netto 17-8, confermando la propria superiorità, soprattutto nei match singoli, dove il punteggio finale è stato di 6-4 a favore dei britannici.

La partita si è decisa nelle prime fasi della giornata. Il team della Gran Bretagna e Irlanda, composto da 9 inglesi e dal nordirlandese McKibbin, ha conquistato i due punti necessari per chiudere la pratica con i match d’apertura. Tommy Fleetwood, Justin Rose e gli altri giocatori britannici si sono imposti con autorità, mettendo subito la partita in discesa. L’Europa Continentale non è riuscita a reagire in modo efficace, ma ha comunque limitato i danni, ottenendo tre vittorie, due delle quali sul filo di lana.

Manassero apre bene il 2025 battendo McKibbin

Tra le soddisfazioni per l’Europa Continentale spicca quella di Matteo Manassero, che ha sconfitto Tom McKibbin con un’ottima prestazione. Questo successo arriva in un momento particolarmente significativo per il golfista italiano, che ora si prepara a volare verso gli Stati Uniti insieme al collega Francesco Molinari, dove entrambi affronteranno il PGA Tour. Molinari, dal canto suo, ha raggiunto un pareggio importante contro Jordan Smith, strappato proprio all’ultima buca.

Per quanto riguarda gli altri, il francese Matthieu Pavon, che aveva brillato in doppio con Romain Langasque, ha visto le sue speranze sfumare nel singolo contro un Tommy Fleetwood in stato di grazia. Il numero 9 del mondo ha dominato la sua partita con un impressionante -7, lasciando a rincorrere Pavon, che ha comunque giocato bene con -5. Buon risultato anche per Antoine Rozner, che ha rimontato contro Matt Wallace: sotto di tre buche, il francese ha reagito portando a casa la vittoria.

I risultati della Team Cup 2025 di golf

Pavon (Francia) vs Fleetwood (Inghilterra): 3&1

Olesen (Danimarca) vs Hatton (Inghilterra): 3&1

Langasque (Francia) vs Canter (Inghilterra): 5&4

Guerrier (Francia) vs Rose (Inghilterra): 3&2

Norgaard (Danimarca) vs Jordan (Inghilterra): 3&2

Neergaard-Petersen (Danimarca) vs Waring (Inghilterra): 4&3

Rozner (Francia) vs Wallace (Inghilterra): 1 up

Manassero (Italia) vs McKibbin (Irlanda del Nord): 1 up

Molinari (Italia) vs Smith (Inghilterra): pari

R. Hojgaard (Danimarca) vs Rai (Inghilterra): pari