Golf, Scottish Open 2023: fuori i fratelli Molinari, in testa c’è McIlroy

Rory McIlroy è il nuovo leader del Genesis Scottish Open. A North Berwick, il numero 3 al mondo con un giro in 66 (-4) su un totale di 130 (64 66, -10) colpi, a metà gara è risalito dalla terza posizione e si è preso la vetta nel torneo delle Rolex Series del DP World Tour. Tra gli azzurri, Guido Migliozzi è l’unico ad aver superato il taglio, mentre sono stati eliminati i fratelli Molinari. Al The Renaisseance Club (par 70), McIlroy ha realizzato cinque birdie, con un bogey, e a metà gara ha un solo colpo di vantaggio sui sudcoreani Byeong Hun An (in testa al termine del primo round) e Tom Kim, secondi con 131 (-9) al fianco dell’inglese Tyrrell Hatton, autore del miglior score di giornata (62, -8). Mentre ha rimontato 19 posizioni Scottie Scheffler. L’americano, leader del world ranking, è ora 7/o con 133 (-7) al pari del danese Nicolai Hojgaard e dell’irlandese Padraig Harrington. E’ invece 29/o con 136 (-4) il californiano Xander Schauffele, che difende il titolo conquistato nel 2022. Il vicentino Migliozzi, 59/o con 138 (68 70, -2) ha superato il taglio, chiudendo con tre birdie e altrettanti bogey. Francesco Molinari, 106/o con 141 (71 70, +1), ancora una volta ha pagato a caro prezzo due bogey nel finale (rispettivamente alla 15/a e alla 18/a buca), arrivati dopo due birdie. Edoardo, 137/o con 144 (70 74, +4), ha siglato due birdie con sei bogey. E ora il “moving day” prima del gran finale. Lo Scottish Open mette in palio 9 milioni di dollari e anticipa il The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2023 in programma dal 20 al 23 luglio al Royal Liverpool GC di Hoylake, in Inghilterra