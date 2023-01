Golf, Scheffler sulle querelle: “E’ qualcosa di triste, ma si sistemerà tutto”

Scottie Scheffler prende posizione sulla querelle che continua a riguardare da vicino i principali circuiti di Golf. L’americano ha dichiarato di trattarsi di una strana vicenda e spera che, almeno quando si giocherà il The Masters, le polemiche potranno essere messe da parte. “Quanto sta accadendo al mondo del golf è sicuramente qualcosa di triste. Ma il golf va avanti e le cose si sistemeranno, è solo una questione di tempo. Non passerò alla LIV e quindi tutto questo, al momento, per me non rappresenta un problema”.