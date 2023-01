Udinese in campo: possibile rientro di Deulofeu contro la Juventus

Pomeriggio di allenamento per l’Udinese, subito dopo il pareggio contro l’Empoli. Per i titolari di ieri, lavoro di scarico e recovery, per gli altri: torelli, esercitazioni e partitelle a campo ridotto. Buone notizie invece per Deulofeu che, come confermato da mister Sottil nel post gara, potrebbe tornare in campo nel prossimo match da subentrante. Contro la Juventus potrebbe rientrare anche Bijol al centro della difesa.