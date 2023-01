Mbappé e Hakimi a New York: in incognito a Times Square (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 30

Continuano ad arrivare testimonianze in merito alla trasferta a New York di Kylian Mbappé e Achraf Hakimi. I due calciatori, che nei giorni scorsi erano in prima fila al Barclays Center a vedere i Brooklyn Nets, si sono ovviamente concessi una breve visita serale a Times Square. In incognito. Per depistare le tante persone che affollano uno dei luoghi simbolo di Midtown Manhattan, Mbappé e Hakimi hanno deciso di coprirsi il volto con berretti e passamontagna. Sarebbe bello conoscere la reazione di chi magari era lì a pochi metri e solo tramite questi video ha scoperto di avere vicino i due campioni.