Golf, Ryder Cup a Roma: team Usa al completo

Manca sempre all’inizio della Ryder Cup di Golf che si disputerà in quel della Città Eterna. Per la competizione che prenderà inizio dal prossimo 29 settembre, il Team Usa sarà al completo. Infatti, Zach Johnson, capitano della compagine a stelle strisce, ha assegnato le sei wild card a sua disposizione per completare il roster.

La squadra sarà così composta: Justin Thomas, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa e Sam Burns. Campioni che vanno ad aggiungersi ai già qualificati e annunciati Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Brian Harman, Max Homa e Xander Schauffele. Scenderà in campo Thomas ed il cinque volte campione Major Koepka.