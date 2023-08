Sampdoria-Venezia, Pirlo: “Partita importante contro un’ottima squadra”

L’allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro il Venezia valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Per fortuna si gioca subito, abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta ma anche poco tempo per preparare la partita nuova. Meglio così perché abbiamo modo di pensare a quella che deve essere la nostra partita. Una partita importante contro un’ottima squadra, accreditata per tornare in Serie A. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Il Venezia è una squadra molto forte, molto verticale con giocatori di esperienza e di qualità. Sarà una partita difficile ma siamo pronti ad affrontarla al meglio”.

“La voglia che arrivi la fine è tanta perché non è semplice per me e per gli altri allenatori vedere giocatori che vanno e che vengono o che il giorno prima hanno fatto la partita e il giorno dopo sono in un’altra squadra – ha sottolineato Pirlo –. Non è semplice perché abbiamo iniziato il lavoro da più di un mese e tante cose sono state fatte insieme a tanti giocatori che poi magari sono andati via. Ne arrivano altri e devi rimetterli nella stessa carreggiata, ci vuole tempo e vai indietro per poterli poterli mettere al livello degli altri. Però fa parte del calcio di questo momento, il mercato è aperto e finisce fra qualche giorno. Quando finirà, saremo tutti più tranquilli”.

Sul complicato avvio di stagione: “Sapevamo che la Serie B sarebbe stata questa. Un campionato difficile, aggressivo con squadre strutturate anche fisicamente per giocare questo tipo di calcio. Non ci hanno preso di sorpresa. Sappiamo che è un calcio diverso rispetto la Serie A, dove si cerca di fare magari un altro tipo di gioco. Non possiamo attaccarci a queste cose e dobbiamo, giocare con la stessa rabbia delle altre. Poi se abbiamo più qualità degli altri dobbiamo metterla a disposizione”.