Golf, Ryder Cup Roma 2023. Fred Couples: “Homa, Young e Spieth saranno wild card del Team USA”

Fred Couples, leggenda del golf mondiale e vicecapitano del Team USA, ha svelato tre nomi che a suo dire saranno sicuramente nella squadra statunitense in occasione della Ryder Cup 2023 in programma tra due mesi a Roma sui green del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. “Dico che Max Homa, Cameron Young e Jordan Spieth saranno in Italia – ha affermato Couples durante il programma radiofonico ‘SiriusXM PGA Tour, The Fred Couples Show’ – Lo dico e non faccio un torto a nessuno.”

Parole che arrivano da una fonte assolutamente attendibile, visto che Couples è uno dei vice che collaborano con il capitano a stelle e strisce Zach Johnson. I sei giocatori qualificati di diritto si conosceranno dopo il 27 agosto al termine del Tour Championship, ultimo atto dei play-off della FedEx Cup. Al momento Scottie Scheffler è l’unico aritmeticamente certo di essere a Roma e al momento con lui si guadagnerebbero un posto Wyndham Clark, Brian Harman, Brooks Koepka, Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Tra i nomi papabili per eventuali wild card, oltre ai tre citati da Couples, spiccano Collin Morikawa, Justin Thomas, Sam Burns, Keegan Bradley e Tony Finau. Il tutto senza dimenticare Dustin Johnson che nel 2021 a Whistling Straits vinse cinque punti su cinque imitando quanto fatto da Francesco Molinari a Parigi nel 2018.