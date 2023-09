Golf, Ryder Cup. Johnson: “Orgoglioso dei miei ragazzi, credo nella rimonta”

Il capitano del team Usa, Zach Johnson, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita nella prima giornata di Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi per il carattere che hanno dimostrato, hanno combattuto, abbiamo affrontato degli avversari formidabili. Non ho rimpianti, questo è sport, è golf”. Poi ha proseguito: “I ragazzi hanno tutto il diritto di essere frustrati, poi quel che è fatto oggi, è fatto. Avremo più opportunità nei giorni rimasti. Rimane il 72 per cento del torneo, che non è poco. Credo nella rimonta, perché credo in ciascuno dei miei 12 ragazzi. Ciascuno di loro è affamato. Ciascuno di loro gioca per un motivo la Ryder Cup”