Olanda, Cambuur-Jong Psv interrotta: lanciati bicchieri e oggetti in campo

Cambuur-Jong Psv, match della Eerste Divisie, la seconda del calcio di Olanda, è stata interrotta per via del lancio da parte di tifosi di bicchieri e altri oggetti in campo in seguito al gol del 2-2 da parte dei padroni di casa, peraltro in dieci e sotto 0-2 nel primo tempo. L’arbitro ha dovuto interrompere il gioco al minuto 64 e le squadre non possono proseguire. Aggiornamenti a seguire su quanto verrà deciso.

AGGIORNAMENTO 21.35 – Si riprende a giocare.