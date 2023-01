Golf, prosegue lo show azzurro ad Abu Dhabi: Molinari e Migliozzi in testa dopo il secondo giro

E’ vero e proprio show azzurro ad Abu Dhabi, dove Francesco Molinari e Guido Migliozzi si trovano al comando del torneo del DP World Tour dopo il secondo giro. 134 colpi (-10) per i due azzurri, tanto basta per precedere di un colpo l’australiano Scrivener, terzo con 135 (-9) e i due francesi Levy e Perez, che insieme allo scozzese Jamieson, allo svedese Bjork e al sudafricano Coetzee sono quarti con 136 (-8). La lotta per la vittoria, dunque, è più aperta che mai. In buona posizione anche Edoardo Molinari, ventiduesimo con con 139 (67 72, -5).

Guido Migliozzi con 65 69 è al comando nonostante un avvio difficile con bogey alla seconda buca, recuperando però con un birdie alla sesta e altri tre birdie prima della diciottesima buca. Francesco Molinari è invece risalito dalla quinta posizione con un altro 67 dopo quello di ieri. Due birdie per lui in avvio, poi un doppio bogey e un altro bogey che sono stati ampiamente cancellati grazie a sei birdie nelle ultime nove buche.