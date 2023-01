Juventus, preparazione in vista dell’Atalanta: in dubbio Rabiot

La Juventus è tornata in mattinata alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Il gruppo di Max Allegri si è focalizzarsi sul faccia a faccia con gli orobici: scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Monza, possesso palla, esercitazioni per la costruzione del gioco e partita finale per gli altri. Per quanto riguarda la possibile formazione che scenderà in campo contro i nerazzurri vediamo Rabiot in dubbio a causa per un fastidio al retto femorale, pronto Paredes. Quasi certamente non saranno ancora del gruppo Vlahovic e Pogba. La conferenza pre-gara ti terrà invece domani alle ore 12.