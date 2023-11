Golf, Pga Tour: Rsm Classic 2023, Aberg vola al comando. Francesco Molinari manca il taglio

Francesco Molinari ha mancato il taglio nel The RSM Classic 2023, torneo del Pga Tour in corso di svolgimento in Georgia presso i percorsi del St.Simons Island. L’azzurro qualche errore di troppo nella seconda giornata sul Plantation Course, con tre bogey che alla fine estromettono il piemontese per un solo colpo. Il totale di -3 messo a segno da Molinari infatti vale il 79° contro il -4 che invece sarebbe valso il diritto a giocare il weekend.

In testa alla classifica intanto balza lo svedese Ludvig Aberg, uno degli eroi della Ryder Cup di Roma. Lo scandinavo conduce con -11 e ha un colpo di vantaggio su un terzetto statunitense composto da Eric Cole, Sam Ryder e Denny McCarthy. Alle loro spalle un altro quintetto a stelle e strisce, all’interno di una classifica davvero cortissima nella quale può succedere di tutto,