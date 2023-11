Virtus Bologna, Banchi: “Rimpianti per gli ultimi dieci minuti, non una grande serata al tiro”

Luca Banchi, coach della Virtus Bologna, ha commentato la sconfitta contro il Panathinatikos nel match valevole per la regular season di Eurolega 2023/2024: “Complimenti a loro per la bella vittoria. Pensavo che saremmo riusciti ad essere competitivi fino all’ultimo visto come avevamo giocato per circa 30 minuti, ma a inizio quarto parziale la loro aggressività e fisicità ha fatto la differenza. Sono riusciti a mettere in difficoltà la nostra circolazione di palla grazie a una notevole difesa e grande precisione. Dispiace perché avevamo giocato gran parte della gara in maniera precisa: sicuramente ci sono tanti rimpianti negli ultimi dieci minuti, ma il merito è anche dell’ottimo lavoro dei nostri avversari“.

Banchi ha poi commentato la prova della squadra: “Non abbiamo avuto una grande serata al tiro, con la percentuale da tre che – tolto Belinelli – non ci ha permesso di aprire la difesa greca. Il nostro desiderio è competere a questo livello e bisogna adattarsi. La speranza è di recuperare presto Mickey e Polonara così da dare una struttura diversa alla squadra e suddividere meglio le disponibilità. Il torneo è ancora molto lungo e possiamo migliorare. Stasera abbiamo avuto troppi alti e bassi, ma salvo lo spirito“. Infine, il coach della Virtus ha concluso: “Adesso testa alla prossima partita, che si prospetta particolarmente dura per il vertice della Serie A. Dobbiamo guardare avanti e cercare di migliorare nonostante l’emergenza infortuni non sia di facile gestione. In una competizione come l’Eurolega bisogna aspirare all’eccellenza e stasera l’abbiamo fatto solo in parte“.