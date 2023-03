Golf, PGA Tour: Rahm in testa dopo il primo giro all’Arnold Palmer Invitational, 13esimo Francesco Molinari

Jon Rahm è leader dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, tappa del PGA Tour in corso in Florida. Sul percorso dell’Arnold Palmer’s Bay Hill Cub & Lodge (par 72) lo spagnolo ha chiuso con uno score di 65 (-7) colpi, diventando così il chiaro favorito di questa tappa, che rappresenterebbe il quarto successo in questo inizio di 2023. Il 28enne ha due colpi di vantaggio sugli statunitensi Chris Kirk, Cameron Young e Kurt Kitayama, tutti al secondo posto con 67 (-5). Scottie Scheffler, secondo nel world ranking e campione in carica, è quinto con 68 (-5) al pari, tra gli altri, di Jordan Spieth, Patrick Cantlay e Xander Schauffele. Buon inizio per Francesco Molinari, che ha vinto questo torneo nel 2019, ed è tredicesimo con 69 (-3). Falsa partenza, invece, per Rory McIlroy, sessantottesimo con 73 (+1).