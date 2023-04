Golf, PGA Tour: Mexico Open 2023, Molinari 31° dopo primo giro. Smotherman in testa

I risultati della prima giornata del Mexico Open 2023, torneo del PGA Tour in corso al Vidanta Vallarta Golf Club (par 71). Dopo le prime 18 buche al comando c’è lo statunitense Smotherman, autore di un ottimo giro in 63 colpi per il -8 che vale la prima posizione. Per lui un colpo di vantaggio nei confronti del sudafricano Erik Van Rooyen e dell’argentino Tana Goya che sono a -7. A -6 c’è invece Tony Finau, in compagnia di Eric Cole, Taylor Pendrith e Raul Pereda. Tra i nomi più attesi c’è ovviamente quello di Jon Rahm: lo spagnolo, recente vincitore del Masters e numero 1 del ranking mondiale, è 14° con -4. Un colpo più indietro Francesco Molinari, per un -3 che vale la trentunesima posizione: l’azzurro un bogey e quattro birdie.