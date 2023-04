F1, GP Azerbaigian 2023: bandiera rossa nelle prove libere, Gasly a fuoco

Bandiera rossa nelle prove libere 1 del Gran Premio d’Azerbaigian 2023 di Formula 1. Sul circuito di Baku si complica il weekend di Pierre Gasly, che nei primi minuti dell’unica sessione di libere in programma ha visto la sua Alpine andare a fuoco. Il francese rischia seriamente di non prendere parte alle qualifiche del pomeriggio, con il sabato interamente dedicato alla sprint race. Un problema anche per tutti gli altri piloti, visto che nelle libere il minutaggio continua a scorrere anche in regime di bandiera rossa. Poco tempo quindi per provare le novità proposte e trovare l’assetto migliore sul particolare circuito azero.

LIVE – PROVE LIBERE GP AZERBAIGIAN 2023