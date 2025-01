Praticamente sfumato Marcus Rashford, il Milan punta ora su altri due nomi per rinforzare l’attacco a gennaio.

Il Milan ha le idee piuttosto chiare sul fronte del calciomercato: serve necessariamente un attaccante che possa dare nuova linfa al reparto e, magari, portare anche un po’ di gol. Per tale motivo, la dirigenza rossonera si era già messa all’opera per cercare di portare in Serie A Marcus Rashford, dichiaratamente in uscita dal Manchester United. Il rapporto con Ruben Amorim non è sbocciato e la sua avventura con i Red Devils è giunta ormai al capolinea. Tuttavia, i costi proibitivi e i tentennamenti del calciatore hanno fatto sostanzialmente naufragare l’ipotesi.

Ma il Milan non si è chiaramente fermato e ha proseguito la ricerca di possibili soluzioni alternative. Come svela la Gazzetta dello Sport, la società ha due possibilità: tesserare un calciatore in prestito per sei mesi, con o senza diritto di riscatto, oppure monetizzare da una cessione per investire quei soldi su un acquisto a titolo definitivo. Da questo punto di vista, però, i movimenti in uscita non sembrano così promettenti. Non dovrebbero andare in porto i discorsi tra la Juventus e Tomori, che non vuole lasciare i rossoneri dopo esser ritornato titolare. L’assist potrebbe arrivare da Pavlovic, su cui c’è il Fenerbahce, ma il tempo inizia a stringere.

Calciomercato Milan, due nomi per l’attacco

Sempre secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta, sta prendendo sempre più quota il nome di Joao Felix, calciatore che rientrerebbe nella prima ipotesi d’acquisto, ovvero quella in prestito. Il portoghese sarebbe stato suggerito proprio da Conceiçao e sarebbe perfetto per giocare sia nel 4-4-2, come seconda punta, o nel 4-2-3-1, come trequartista. La trattativa con il Chelsea, non semplice dato che in estate lo ha comprato per oltre 50 milioni di euro, sarebbe sponsorizzata da Jorge Mendes, procuratore anche dell’allenatore dei rossoneri. E sempre in prestito, si potrebbe pensare ad uno tra Zirkzee e Hojlund, qualora lo United aprisse alla cessione, oppure a Ferran Torres, che sta trovando poco spazio al Barcellona.

Tuttavia, il vero colpo che vorrebbe fare la dirigenza sarebbe Santiago Gimenez, attaccante che Ibrahimovic, Moncada e Furlani conoscono e stimano molto, avendolo già trattato nella scorsa estate. Il prezzo del cartellino del centravanti messicano però è piuttosto alto, anche perché il Feyenoord è notoriamente bottega cara e non vuole fare sconti. Servirebbe allora una cessione, in grado di portare ai rossoneri un tesoretto da poter immediatamente investire. Tuttavia, nonostante le voci di colloqui tra Tomori e la Juventus non sembra che arriveranno sviluppi su questo fronte. Discorso diverso invece per Pavlovic, che potrebbe essere sacrificato per una cifra vicina ai 20 milioni. Il Fenerbahce è in pressing, e il Milan attende novità.