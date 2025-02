Il direttore tecnico Antonio La Torre ha reso nota la lista dei convocati per i Campionati Europei Indoor di atletica leggera che si terranno ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dal 6 al 9 marzo. L’Italia proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con una selezione di 39 atleti, 20 uomini e 19 donne. Ci saranno anche i due medagliati olimpici di Parigi 2024, entrambi di bronzo: nel salto in lungo Mattia Furlani, autore dell’attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, e Andy Diaz nel salto triplo, che arriva all’appuntamento con la misura di 17,31 e punta dritto alle prime posizioni.

In squadra ci sono anche i due campioni europei di Roma 2024. Leonardo Fabbri, leader mondiale del peso con una misura di 21,95 metri, vanta una medaglia d’argento ai Mondiali all’aperto di Budapest e un bronzo ai Mondiali indoor dello scorso anno a Glasgow. Lorenzo Simonelli, campione continentale nei 110 ostacoli, ha già dimostrato la sua solidità anche a livello indoor nei 60 hs, con una medaglia d’argento a Glasgow. A completare il gruppo degli atleti di punta, ci sono anche Zaynab Dosso nei 60 metri, già medaglia di bronzo mondiale indoor, e Larissa Iapichino, già vice campionessa continentale outdoor e con l’obiettivo di tornare sul podio anche al chiuso. Presenti anche Catalin Tecuceanu negli 800 metri, Luca Sito e Alice Mangione nei 400 metri, così come i campioni europei indoor in carica Zane Weir nel peso e Samuele Ceccarelli nei 60 metri, tutti alla caccia di un grande risultato e pronti a dare battaglia per il podio.

Gli altri convocati azzurri

La selezione azzurra vede poi la presenza di Andrea Dallavalle nel salto triplo (17,36 ad Ancona), mentre nel salto con l’asta ci proveranno le due finaliste olimpiche Elisa Molinarolo e Roberta Bruni; Sveva Gerevini sarà poi alle prese con le prove multiple, e agli scorsi Mondiali indoor chiuse quarta.

Esordio assoluto in Nazionale poi per l’argento mondiale U20 dell’alto Matteo Sioli, fresco di 2,28 agli Assoluti indoor, insieme agli altri debuttanti Stephen Awuah Baffour (60 metri), Giovanni Lazzaro (800 metri), Eugenio Meloni (salto in alto), Idea Pieroni (salto in alto) e Virginia Scardanzan (salto con l’asta). Sono previste infine anche quattro riserve non viaggianti, pronte a subentrare in caso di necessità: si tratta di Francesco Pernici (Fiamme Gialle / Free-Zone, 800), Marco Fassinotti (Aeronautica, alto), Emmanuel Ihemeje (Aeronautica, triplo) e Irene Siragusa (Esercito, 60).

Tutti i convocati per gli Europei indoor di Apeldoorn

Al maschile:

60m – Stephen AWUAH BAFFOUR (Battaglio C.U.S. Torino Atl.)

60m – Samuele CECCARELLI G.S. (Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon)

400m – Luca SITO G.A. (Fiamme Gialle / CUS Pro Patria Milano)

800m – Simone BARONTINI (G.S. Fiamme Azzurre)

800m – Giovanni LAZZARO (Assindustria Sport / C.S. Aeronautica Militare)

800m – Catalin TECUCEANU (G.S. Fiamme Oro PD / Silca Ultralite Vittorio V.)

1500m – Federico RIVA G.A. (Fiamme Gialle)

60hs – Hassane FOFANA G.S. (Fiamme Oro Padova)

60hs – Nicolò GIACALONE ASD (Atletica Biotekna)

60hs – Lorenzo N. SIMONELLI (C.S. Esercito)

Salto in alto – Manuel LANDO (C.S. Aeronautica Militare)

Salto in alto – Eugenio MELONI (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Salto in alto – Matteo SIOLI (Euroatletica 2002)

Salto in lungo – Mattia FURLANI G.S. (Fiamme Oro Padova)

Salto triplo – Simone BIASUTTI G.A. (Fiamme Gialle)

Salto triplo – Andrea DALLAVALLE G.A. (Fiamme Gialle)

Salto triplo – Andy DIAZ HERNANDEZ G.A. (Fiamme Gialle/Lib. Unicusano Livorno)

Getto del peso – Leonardo FABBRI (C.S. Aeronautica Militare)

Getto del peso – Nicholas J. PONZIO (Athletic Club 96 Alperia)

Getto del peso – Zane WEIR G.A. (Fiamme Gialle)

Al femminile:

60m – Arianna DE MASI (Atl. Libertas Unicusano Livorno)

60m – Zaynab DOSSO (G.S. Fiamme Azzurre)

60m – Gloria HOOPER (Atl. Brescia 1950)

400m – Alessandra BONORA (G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica)

400m – Alice MANGIONE (C.S. Esercito)

800m – Elena BELLÒ (G.S. Fiamme Azzurre)

800m – Eloisa COIRO (G.S. Fiamme Azzurre)

1500m – Marta ZENONI (Luiss SSD A R.L.)

3000m – Ludovica CAVALLI (Bracco Atletica)

3000m – Federica DEL BUONO (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

3000m – Micol MAJORI (Pro Sesto Atl. Cernusco)

60hs – Giada CARMASSI (C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli)

60hs – Elisa Maria DI LAZZARO (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Salto in alto – Idea PIERONI (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Salto con l’asta – Roberta BRUNI (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Salto con l’asta – Elisa MOLINAROLO (G.S. Fiamme Oro Padova)

Salto con l’asta – Virginia SCARDANZAN (Atletica Silca Conegliano)

Salto in lungo – Larissa IAPICHINO (G.S. Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon)

Pentathlon – Sveva GEREVINI (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)