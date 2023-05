Golf, PGA Tour: gran primo giro di Harry Hall in Texas

Un primo giro con diverse sorprese nel Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour in corso a Fort Worth, in Texas. A guidare la classifica con un punteggio di 62 (-8) colpi è l’inglese Harry Hall, che ha tre lunghezze di vantaggio sullo statunitense Harris English e cinque sui connazionali Tom Hoge, Adam Schenk, Robby Shelton e Andrew Putnam, tutti al terzo posto con 66 (-4). Ben quindici i golfisti che hanno invece chiuso a 67 (-3), tra i quali anche Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, e Sam Burns, campione in carica.