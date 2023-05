Roma, albergatore rifiuta affitto a turista georgiano: “Odio Napoli e Kvara mi ha fatto soffrire”

Negli ultimi mesi, grazie all’esplosione di Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli, l‘Italia è diventata meta turistica anche per tanti georgiani. Un gruppo proveniente da Tblisi aveva progettato una vacanza in varie città del nord e sud Italia, ma non tutto è filato per il vesto giusto secondo quanto riportato dal giornalista locale Dachi Tsurtsumia, che ha postato lo screen di uno dei turisti a cui sarebbe stata cancellata una prenotazione presso un appartamento a Roma. “So che venite dalla Georgia e volete il mio appartamento, ma io odio Napoli e Khvicha mi ha fatto soffrire tanto quest’anno. Per favore, trovate un altro appartamento”, recita il messaggio Whatsapp.