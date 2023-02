Golf, PGA Tour: discreto inizio per Woods al “Genesis Invitational”, male Francesco Molinari

Un buon inizio per Tiger Woods, che per la prima volta dal 2020 è tornato a giocare in un evento del PGA Tour che non sia un major. Il campione americano ha chiuso il primo round del “Genesis Invitational” al 27esimo posto con uno score di 69 (-2) colpi, rubando ovviamente la scena anche ai favoriti della contesa. Dopo le prime 18 buche, in testa alla classifica con 64 (-7) ci sono gli americani Max Homa e Keith Mitchell. Dietro di loro, distante un solo colpo dalla vetta, ecco Rahm. Terzo con 65 (-6), lo spagnolo punta a tornare sul trono spodestando Scottie Scheffler nella classifica mondiale, solo 44/o con 70 (-1) in California. Mentre il nordirlandese Rory McIlroy è settimo con 67 (-4). Falsa partenza per Francesco Molinari, che reduce dall’uscita al taglio al Phoenix Open è 121/o con 76 (+5) e rischia una nuova eliminazione.