Sampdoria, Lanna: “Ho ringraziato i calciatori, dimostrano di credere nella salvezza”

“Ho detto solo una cosa ai calciatori, semplicemente grazie. Un gesto di coerenza con quanto stanno mostrando sul campo. La dimostrazione più forte e concreta di quanto ancora credano fino in fondo nella salvezza. Perché se non ci credi, non ti comporti così”. Così Marco Lanna, presidente della Sampdoria al Secolo XIX in riferimento al gesto dei calciatori, che hanno accettato di rinunciare ad un mese di stipendio in cambio di un eventuale premio salvezza, evitando la penalizzazione in classifica.