Golf, PGA Tour 2023: Fitzpatrick vince l’RBC Heritage, battuto Spieth al play off

Niente bis per Jordan Spieth in South Carolina. A vincere l’RBC Heritage 2023 è Matt Fitzpatrick, che alla terza buca di spareggio ha la meglio sul campione in carica grazie a un birdie e conquista il secondo titolo in carriera sul PGA Tour. Appaiati con un totale di 267 (-17) colpi al termine delle 72 buche regolamentari, a risultare decisivo al play off è stato un capolavoro del vincitore dello US Open 2022, che si è anche assicurato il ritorno in top 10 (all’ottava posizione). Completa il podio Patrick Cantlay, terzo con 268 (-16), davanti a Xander Schauffele, quarto con 269 (-15).

Solo undicesimo con 272 (-12) invece Scottie Scheffler, che manca l’appuntamento con il ritorno in vetta al ranking. Sospiro di sollievo dunque per Jon Rahm, quindicesimo con 273 (-11) ma saldamente al comando delle classifiche. Grazie a questo risultato, Fitzpatrick ha guadagnato 3.6 milioni di dollari ed è diventato il secondo inglese di sempre a trionfare nell’RBC Heritage dopo Nick Faldo nel 1984.