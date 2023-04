Lutto in Spagna: è morto l’ex Betis Luis Marquez

Lutto in Spagna per la morte di Luis Marquez, 51enne ex centrocampista del Betis, deceduto dopo una lunga malattia. Classe 1971, nativo di Siviglia, Marquez è cresciuto nelle giovanili del Betis ed era soprannominato ‘Schuster’ nei suoi primi anni per la somiglianza fisica con il famoso calciatore tedesco. Con il Betis ha ottenuto una promozione nella ‘Primera Divisione’ e, tra il 1990 e il 1999, ha disputato 165 gare segnando 11 reti. Marquez ha poi vestito le casacche di Real Valladolid, Pontevedra e Real Jaen.