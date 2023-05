Golf, PGA Championship 2023: Hovland, Conners e Scheffler in vetta. Out Francesco Molinari

In archivio il secondo round del PGA Championship 2023, in cui al momento non c’è un vero e proprio dominatore, complici le difficili condizioni di gioco. Attualmente al comando ci sono il canadese Corey Conners, il norvegese Viktor Hovland e l’americano Scottie Scheffler con il punteggio di -5. Staccati di due colpi invece gli statunitensi Bryson DeChambeau e Justin Suh. Sesto posto a -2 per l’inglese Callum Tarren e l’americano Brooks Koepka, quest’ultimo protagonista di una gran prova che gli ha consentito di guadagnare la bellezza di 32 posizioni. Ottavi a -1 Justin Rose e Taylor Pendrith, capaci di precedere Rory McIlroy in chiusura di top 10. Meno bene invece Jon Rahm, solo 48° con +4. Brutte notizie infine per i colori azzurri dato che è stato eliminato Francesco Molinari. L’azzurro non è andato oltre il punteggio di +7 e non ha superato il taglio.