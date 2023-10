Golf, Open di Spagna: Pavon ancora in testa, calano gli italiani

Dopo il terzo giro dell’Open di Spagna, il francese Pavon rimane in testa a -16 totale e -5 odierno. Alle sue spalle Kimsey, che conclude la giornata con un buon 65, mentre in terza piazza c’è Garcia-Heredia, che gioca in casa, e condivide un -12 con Langasque, Lorenzo Vera e Lombard. Scendono gli italiani, con Molinari ventiseiesimo, mentre Migliozzi si piazza in 54esima posizione.