Highlights e gol Usa-Germania 1-3, amichevoli nazionali 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 60

Tris della Germania agli Usa in amichevole. A East Hartford finisce 3-1 per la nazionale di Nagelsmann. Stati Uniti in vantaggio al 27′ con un bellissimo gol di Pulisic. Al 39′ Gundogan pareggia i conti per l’1-1 di fine primo tempo. Nella seconda frazione i tedeschi trovano le reti del 2-1 e del 3-1 tra il 58′ e il 61′ con Fullkrug prima e Musiala poi per il 3-1 finale. Buona prova della Germania, che tornerà in campo il 18 ottobre alle 2 di notte contro il Messico. Usa che giocheranno sempre in amichevole il 18 ottobre alle 2:30 di notte contro il Ghana.