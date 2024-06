Golf, Open d’Italia 2024: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore del torneo

Il montepremi e il prize money dell’Open d’Italia 2024, torneo del DP World Tour che quest’anno vede disputarsi la sua 81esima edizione dal 27 al 30 giugno. Teatro del prestigioso appuntamento è il percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia, che ospita per la prima volta nella storia il principale torneo golfistico d’Italia. In palio uno dei titoli “storici” del circuito europeo, punti pesanti per la Race to Dubai ma anche due posti per l’Open Championship in programma a luglio in Scozia.

Ovviamente sono in palio anche cifre importanti, con il montepremi che complessivamente ammonta a 3.250.000 dollari. Il vincitore del torneo si porterà a casa un totale di 552.500 dollari, gli stessi assegnati al vincitore dello scorso anno Adrian Meronk che non sarà in campo per difendere il titolo. La seconda posizione porterà in dote 357.500 dollari, mentre il terzo posto prevede un premio di 204.750 dollari. Poi via a scorrere fino al 65° posto, ultimo utile per il taglio di metà gara: importante ricordare che eventuali dilettanti che passeranno il taglio non potranno ricevere premi in denaro. Inoltre, in caso di pari merito il premio verrà equamente suddiviso sommando i premi delle posizione coinvolte. Ad esempio: in caso di tre giocatori a pari merito al sesto posto, i premi per sesto, settimo e ottavo posto saranno sommati tra loro e divisi equamente per tre.

