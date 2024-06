Il programma dell’edizione 2024 dell’Open d’Italia di golf, torneo del DP World Tour di scena sul percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia dal 27 al 30 giugno. Grande attesa per un appuntamento che vedrà in campo alcuni dei migliori giocatori del circuito europeo, oltre ovviamente a quasi tutti gli italiani di spicco che nel torneo di casa vorranno ben figurare. In palio punti preziosi per la Race to Dubai e un montepremi di prim’ordine, ma anche due posti per il The Open Championship, il quarto e ultimo Major stagionale in programma tra poche settimane a Troon in Scozia.

In casa Italia c’è ovviamente grande attesa intorno a Guido Migliozzi e Matteo Manassero: i due, oltre a essere coloro che rappresenteranno i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono anche gli italiani che hanno vinto in stagione sul DP World Tour. Molto recente il trionfo di domenica scorsa in Olanda per Migliozzi, mentre Manassero ha trionfato a marzo in Sudafrica. Andranno rispettivamente a caccia del quinto e del sesto titolo in carriera sul maggior circuito europeo.

In campo però ci saranno anche tutti gli altri italiani con “carta” piena sul tour, a eccezione di Francesco Molinari. Spazio quindi a Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Francesco Laporta, Filippo Celli e Lorenzo Scalise e tutti gli altri giocatori di casa. In totale gli italiani al via saranno 20. Di seguito il programma completo del torneo, con tutte le informazioni per seguirlo in diretta tv e streaming.

GOLF, OPEN D’ITALIA 2024: MONTEPREMI E PRIZE MONEY, QUANTO GUADAGNA IL VINCITORE

Golf, Open d’Italia 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 27 giugno, prima giornata: partenze dalle 7:30 alle 14:30

Venerdì 28 giugno, seconda giornata: partenze dalle 7:30 alle 14:30

Sabato 29 giugno, terza giornata: gioco dalle 8:00 alle 18:00 circa

Domenica 30 giugno, quarta giornata: gioco dalle 8:00 alle 17:00 circa

TV E STREAMING – L’Open d’Italia 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Golf (canale 206) con collegamenti giovedì 27 e venerdì 28 giugno dalle ore 13:00 alle ore 18:00; sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30. La diretta streaming sarà garantita da Now e Sky Go.

Anche RaiSport coprirà l’evento con la diretta tv della giornata finale a partire dalle 14:45 e su RaiPlay dalle 12:30. Nelle altre giornate sono previste sintesi giornaliere su Rai Sport: notte tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 alle ore 00:20; venerdì 28 alle ore 23; sabato 29 alle ore 23.