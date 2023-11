Golf, Nedbank Challenge 2023: Max Homa in testa seguito da Pavon, lontano Francesco Molinari

E’ andato in archivio il terzo giro al Nedbank Golf Challenge 2023, in Sudafrica. L’americano Max Homa è in testa con un buon -13 dopo il -3 di oggi. Subito dietro c’è Matthieu Pavon, a un colpo di distanza dopo il -2 del giro odierno. A due colpi seguono al terzo posto i danesi Hojgaard e Olesen. Male Francesco Molinari, crollato al 44° posto dopo sei bogey e un solo birdie nel giro di oggi.