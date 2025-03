Rory McIlroy sta per diventare il secondo giocatore nella storia del golf a superare i 100 milioni di dollari guadagnati in carriera sul PGA Tour. Con il trionfo al The Players Championship, il campione nordirlandese ha raggiunto quota 99.709.062 dollari, superando lo statunitense Phil Mickelson (fermo a quota 96.685.635). Davanti a tutti c’è Tiger Woods, che guida ancora questa speciale classifica con 120.999.166 dollari di ricompense totali. Tuttavia, con l’aumento dei montepremi negli ultimi anni, in particolare grazie all’influenza economica della Superlega araba, McIlroy potrebbe non solo avvicinarsi ulteriormente a Woods, ma addirittura superarlo in futuro. Nei primi mesi del 2025, McIlroy ha già guadagnato 8,7 milioni di dollari, pari a quasi il 9% del totale dei suoi guadagni in carriera sul PGA Tour.

La vittoria di McIlroy al The Players Championship

Nella giornata di ieri McIlroy si è portato a casa per la seconda volta in carriera il titolo del The Players Championship 2025, prestigioso appuntamento del PGA Tour di golf di scena a Ponte Vedra Beach. In Florida, il classe ’89 di Holywood ha superato lo statunitense John Michael Spaun Jr. al play-off, che si è disputato sulla distanza di tre buche. Lo spareggio si è reso necessario dal momento che i duellanti avevano chiuso alla pari il torneo, con uno score di 276 (-12) colpi, il torneo. Decisivo il par 3 della buca 17, dove McIlroy ha piazzato la palla in green con il primo tiro, mentre il suo avversario è andato in acqua.