Andati in archivio gli Europei di Apeldoorn, la stagione indoor dell’atletica vede il suo culmine nei Mondiali in programma in Cina. A Nanchino solo tre giornate di gara, ma tutte da vivere tra venerdì 21 e domenica 23 marzo. Orari senza dubbio non perfetti a causa del fuso orario, con le varie batterie che andranno in scena nella quasi totalità dei casi nel pieno della notte italiana, ma quasi tutte le finali si svolgeranno quando in Italia sarà mattina e fino a ora di pranzo.

Nessuna eliminatoria, ma finale diretta per tutti i concorsi, per i 3000 metri e per le staffette. Quindi alcuni dei big della nostra spedizion come Mattia Furlani, Leonardo Fabbri e Zane Weir avranno subito l’opportunità di scendere in pedana per andare a caccia di una medaglia. Tre turni per 60, 60hs, 400 maschili e 800; due turni per i 400 femminili e i 1500. Per lungo, triplo e peso, la formula prevede i primi tre tentativi per tutti i partecipanti, il quarto per i migliori 10, il quinto per i migliori 8, il sesto per i migliori 6.

IL PROGRAMMA CON GLI ITALIANI IN GARA

(ORARI ITALIANI)

Venerdì 21 marzo

3.05 – 60hs F Pentathlon

3.23 – 400 M Batterie

3.45 – Alto F Pentathlon

4.05 – Triplo M Finale (BIASUTTI, DIAZ)

4.15 – 800 F Batterie (Coiro)

4.55 – 800 M Batterie (Lazzaro)

5.55 – 60 M Batterie (Awuah Baffour, Bandaogo)

6.15 – Peso F Pentathlon

11.30 – Alto M Finale (LANDO)

11.33 – 1500 F Batterie (Vissa)

11.42 – Lungo F Pentathlon

12.18 – 1500 M Batterie (Bussotti)

12.50 – Peso F Finale

13.03 – 60 M Semifinali (ev. Awuah Baffour, Bandaogo)

13.26 – 400 F Batterie

13.47 – 400 M Semifinali

14.15 – 800 F Pentathlon

14.24 – 60 M Finale (ev. Awuah Baffour, Bandaogo)

Sabato 22 marzo

3.05 – 60 M Eptathlon

3.10 – Asta F Finale (BRUNI, MOLINAROLO)

3.25 – 60hs M Batterie (Giacalone, Simonelli)

3.45 – Lungo M Eptathlon

4.15 – 60 F Batterie (Dosso, Hooper)

5.05 – 800 F Semifinali (ev. Coiro)

5.10 – Peso M Eptathlon

5.31 – 800 M Semifinali (ev. Lazzaro)

11.34 – Asta M Finale

11.37 – Alto M Eptathlon

12.10 – Triplo F Finale

12.15 – 3000 F Finale

12.33 – 3000 M Finale

12.50 – 60hs M Semifinali (ev. Giacalone, Simonelli)

13.15 – 60 F Semifinali (ev. Dosso, Hooper)

13.44 – 400 F Finale

13.55 – 400 M Finale

14.05 – 60hs M Finale (ev. Giacalone, Simonelli)

14.18 – 60 F Finale (ev. Dosso, Hooper)

Domenica 23 marzo

3.05 – 60hs M Eptathlon

3.19 – Lungo F Finale

3.25 – 60hs F Batterie (Carmassi, Di Lazzaro)

4.10 – Asta M Eptathlon

4.35 – Alto F Finale (PIERONI)

12.35 – 60hs F Semifinali (ev. Carmassi, Di Lazzaro)

12.38 – Peso M Finale (FABBRI, WEIR)

12.40 -Lungo M Finale (FURLANI)

13.02 – 1000 M Eptathlon

13.15 – 1500 M Finale (ev. Bussotti)

13.28 – 1500 F Finale (ev. Vissa)

13.40 – 800 M Finale (ev. Lazzaro)

13.54 – 800 F Finale (ev. Coiro)

14.01 – 60hs F Finale (ev. Carmassi, Di Lazzaro)

14.11 – 4×400 M Finale

14.21 4×400 F Finale

DOVE SEGUIRE I MONDIALI INDOOR IN TV

La buona notizia è che tutte le gare di questi Mondiali indoor di Nanchino potranno essere seguite in chiaro e quindi gratuitamente sulla tv pubblica. A detenere i diritti della manifestazione è infatti la Rai, che trasmetterà questa tre giorni iridata tra Rai 2 e RaiSport, e in streaming su RaiPlay da venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo.