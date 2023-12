Golf: McIlroy e Hatton ad Anfield con il trofeo della Ryder Cup

Rory McIlroy e Tyrrell Hatton hanno assistito ad Anfield alla sfida tra Liverpool e Manchester United con il trofeo della Ryder Cup. I due golfisti, accolti da Gary Neville e Jamie Carragher, hanno posato a bordo campo con il trofeo vinto a Roma con il team Europe contro gli Usa. “L’ultima volta che sono stato qui, ad Anfield, risale al 2007. A segnare il gol vittoria del Manchester, nel recupero, fu John O’Shea. È vero, il Manchester United non sta attraversando un grande momento di forma, ma questo è capitato spesso anche a me e a Hatton nel golf. Serve una scintilla per ripartire e spero possa arrivare presto“, il commento di McIlroy, grande tifoso dei Red Devils.