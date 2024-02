Golf, McIlroy apre all’Arabia: “Io alla LIV? Chi lo sa…”

Dopo lo spagnolo Jon Rahm e Hideki Matsuyama potrebbe essere Rory McIlroy, emblema del golf europeo, il nuovo obiettivo della Superlega araba del green. Il numero 2 mondiale, da sempre tra i principali oppositori, insieme alla leggenda Tiger Woods, della LIV Golf, negli ultimi mesi sembrerebbe aver cambiato atteggiamento e idee. E se un tempo diceva “odio la LIV Golf”, ora il nordirlandese fa dichiarazioni misteriose circa un suo futuro nella Superlega.

“Andare alla LIV? Chi lo sa”, le parole di McIlroy prima del Cognizant Classic, torneo del PGA Tour in programma fino al 3 marzo in Florida. Tutto nasce dalle dichiarazioni del suo ex agente, Chubby Chandler, che in una intervista ha spiegato che un “suo passaggio alla LIV Golf non è da escludere”. “Potrebbe sapere un sacco di cose, il 10%, la metà, chi lo sa”, la risposta di McIlroy alle dichiarazioni di Chandler. Intanto però il nordirlandese si è anche dimesso dal policy board del PGA Tour e sembrano davvero lontani quei tempi in cui diceva: “piuttosto di giocare sulla LIV, mi ritirerei”.

IL numero 2 già in altre occasioni aveva cambiato idea, ad esempio con la Ryder Cup. Da poco professionista, nel 2008, a Gleneagles, in Scozia, proprio a Chandler, il nordirlandese disse: “La Ryder mi sembra solo un’esibizione, sono qui per vincere i Major”. Poi negli anni, per McIlroy, la Ryder Cup si è trasformata negli anni nella “competizione migliore che possa esserci”.