Parigi 2024: il Dream Team Usa di basket prende forma nel segno di LeBron James

LeBron James - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

LeBron James continua a fare la differenza in campo nonostante i suoi 39 anni, anche oggi ha trascinato i Lakers alla vittoria nel derby di LA coi Clippers, e se la caccia ad un nuovo titolo Nba non sembra all’orizzonte, nel suo mirino per il 2024 c’è sicuramente l’oro olimpico. Il fuoriclasse di Akron punta al tris dopo i titoli olimpici vinti col Dream Team nel 2008 e nel 2012, ormai 12 anni fa, e vuole guidare al quinto consecutivo la nazionale a stelle e strisce, che ha il dente avvelenato dopo i due flop di fila ai Mondiali e che a scanso di equivoci si presenterà con un roster stellare.

Sono già stati arruolati per la trasferta, infatti, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid e Jayson Tatum, che non sbarcheranno in Francia solo in caso di infortunio. Con l’avvicinarsi dell’evento olimpico, tra meno di cinque mesi, al di là dell’Oceano comincia a profilarsi il resto della squadra che sarà agli ordini del coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, a sua volta desideroso di cancellare il brutto ricordo della sconfitta in semifinale con la Germania ai Mondiali 2023. Ad assisterlo a Parigi 2024 saranno altri colleghi molto esperti: i tecnici dei Los Angeles Clipper, Tyronn Lue, dei Miami Heat, Erik Spoelstra e l’allenatore della Gonzaga University, Mark Few.

La rivista “The Athletic“, dopo l’uscita delle pre convocazioni, ha dato alcune anticipazioni sui possibili convocati definitivi insieme a James, Durant, Curry ed Embiid, tutti ex Mvp della Nba, e Tatum, che potrebbe essere quello di questa stagione. I nomi che si fanno sono quelli dell’esperta guardia dei Boston Celtics Jrue Holiday, 33 anni, il quale di recente ha dato il suo ok alla convocazione, apprezzato per le grandi doti di difensore e il suo dinamismo come playmaker, peraltro già ampiamente dimostrati a Tokyo quando insieme con Durant portò agli Usa l’ultimo oro olimpico. Della spedizione di Tokyo faceva parte anche Devin Booker, il quale sembra avere il posto assicurato anche a Parigi.

Sempre secondo “The Athletic“, nella dozzina di nomi che sarà scelta dalla lista dei 41 pre convocati diffusa il 24 gennaio scorso, dovrebbero entrare anche l’ala dei Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, la guardia degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton, il compagno di squadra di LeBron, Anthony Davis e il centro dei Miami Heat Bam Adebayo. I prescelti svolgeranno poi la preparazione a Las Vegas, dove è già in programma per il 10 luglio un match esibizione contro il Canada, mentre a Londra poco prima dei Giochi il Dream Team affronterà altre due nazionali, la sorpresa Sud Sudan e la Germania campione del mondo.