Golf, Matteo Manassero trionfa nel Jonsson Workwear Open 2024: prima vittoria sul DP World Tour dopo quasi 11 anni

Dopo 3942 giorni di digiuno, Matteo Manassero torna a vincere sul DP World Tour. L’azzurro ha infatti trionfato nel Jonsson Workwear Open 2024, torneo del massimo circuito europeo andato in scena sui green del Glendower GC, a Dowerglen in Sudafrica. Una prestazione sontuosa, da vero campione con quattro birdie consecutivi nelle ultime quattro buche quando la pressione è salita ai livelli massimi. Manassero ha sconfitto anche la lunga attesa, per un’interruzione di circa due ore e mezza quando al veneto classe ’93 mancavano meno di due buche per chiudere il round finale.

La classifica finale vede Manassero al comando con -26 (68 61 67 66), tre colpi di vantaggio su un terzetto composto dai sudafricani Lawrence e Norris e dall’inglese Jordan Smith. Quinto posto per lo spagnolo Angel Hidalgo a -22, poi via via tutti gli altri con un ottimo Andrea Pavan che chiude undicesimo con un totale di -18. Lorenzo Scalise chiude al 35° posto a -13, mentre Francesco Laporta termina il torneo in 71esima posizione.

