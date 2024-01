Golf: il proprietario del Liverpool investe 3 miliardi nel Pga Tour

Il Pga Tour ha annunciato una partnership con la Strategic Sports Group, società guidata dalla Fenway Sports Group, multinazionale di proprietà di John Henry, che controlla Liverpool Football Club, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins e il Boston Globe. Si tratta di un accordo da 3 miliardi di dollari, per non soccombere davanti all’avanzata economica della Superlega araba e che non esclude, ma anzi può facilitare e consentire, la possibilità di una sinergia proprio con la LIV Golf.

Il commissioner del tour Jay Mohanan ha commentato così l’accordo: “È un momento importante per il PGA Tour e per gli appassionati di golf di tutto il mondo, che rende i membri di questo circuito proprietari di questa lega. La collaborazione con Strategic Sports Group migliorerà la capacità della nostra organizzazione rendendo questo sport sempre più gratificante per giocatori, tornei, fan e partners“. La Strategic Sports Group investirà subito 1,5 miliardi di dollari in quello che verrà chiamato PGA Tour Enterprises. Soddisfatto John Henry: “Il nostro entusiasmo per questa nuova impresa deriva da un profondo rispetto per il golf e da una ferma fiducia nell’ampio potenziale di crescita del PGA Tour. Siamo orgogliosi di collaborare con questa istituzione storica e ansiosi di lavorare con il PGA Tour e i suoi membri“.