Golf: Hoshino vince il Qatar Masters, primo titolo in carriera nel DP Tour

Primo titolo nel DP World Tour per Rikuya Hoshino. A Doha, il giapponese si è imposto nella 27esima edizione del Qatar Masters. Il 27enne di Ikabari ha superato di misura il francese Ugo Coussaud e lo scozzese Scott Jamieson. Ultimo giro deludente per gli azzurri: Filippo Celli, per la seconda settimana consecutiva il migliore tra gli azzurri, non è andato oltre la 42esima posizione. Alle sue spalle il vicentino Guido Migliozzi, 49esimo, mentre è 61esimo il pugliese Francesco Laporta. Festa grande per Hoshino, primo nipponico a conquistare il Qatar Masters e quarto a imporsi sul circuito dopo Isao Aoki, Hideki Matsuyama e Ryo Hisatsune. Adesso il DP World Tour godrà di un turno di riposo per poi tornare protagonista, dal 22 al 25 febbraio a Nairobi, con il Kenya Open.