Golf, Hero World Challenge: Scheffler in testa dopo il terzo giro, Woods sedicesimo

Alle Bahamas, nel terzo round dell’Hero World Challenge, Tiger Woods è sedicesimo con uno score di 216 (75 70 71, par) al fianco del norvegese Viktor Hovland, numero 4 al mondo e vincitore delle ultime due edizioni della competizione. Leader della classifica è il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler con lo score di 200 (69 66 65, -16) colpi, tre di vantaggio nei confronti dell’inglese Matt Fitzpatrick, 2/o con 203 (-13) davanti a un altro statunitense, Justin Thomas, 3/o con 205 (-11).

In Australia, Joaquin Niemann (66 69 70 66) si aggiudica l’Australian Open di golf. A Sidney, il cileno ha superato il giapponese Rikuya Hoshino (68 68 65 70) e ha vinto il primo titolo in carriera sul DP World Tour. Per lui è “stata una grande giornata, vincere una gara è sempre fantastico. Sono felicissimo e spero di ripetermi al più presto”, la soddisfazione di Niemann.