Golf, Hero Indian Open 2023: quattro azzurri al via, Migliozzi cerca il riscatto

Tutto pronto per l’Hero Indian Open. A New Delhi sono quattro gli azzurri in gara al torneo del DP World Tour. Dal 23 al 26 febbraio occhi puntati su Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Francesco Laporta. Dopo tre uscite al taglio consecutive, il vicentino Migliozzi cerca una buona prestazione e i punti per provare a conquistarsi un posto nel team Europe alla Ryder Cup di Roma in programma dal prossimo 29 settembre all’1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Tra i favoriti, Stephen Gallacher difenderà il titolo conquistato nel 2019. Senza dimenticare Robert MacIntyre, Nicolai Hojgaard, i tedeschi Yannik Paul e Alexander Knappe, gli spagnoli Jorge Campillo e Pablo Larrazabal, il malese Gavin Green, il neozelandese Daniel Hillier e il thailandese Jazz Janewattananond.