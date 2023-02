Barcellona, Tebas: “Bartomeu deve dimettersi se non fa chiarezza, pronti ad andare da Fifa o Uefa”

Duro attacco di Javier Tebas, presidente della Liga, nei confronti del numero uno del Barcellona Joan Laporta: “Se non fa chiarezza sull’accaduto, credo che dovrebbe dimettersi“. Il riferimento è al presunto scandalo arbitrale, relativo al pagamento di oltre un milione di euro all’ex vicepresidente degli arbitri Negreira: “Sta arrecando un danno enorme al calcio professionistico. Abbiamo fornito all’ufficio del pubblico ministero informazioni utili all’indagine. L’unico motivo per cui non abbiamo aperto anche noi un file è perché c’era una prescrizione sportiva“. Infine, Tebas ha minacciato: “Se dovesse essere necessario, la Liga è pronta ad andare alla Fifa o alla Uefa per denunciare lo scandalo. Tutti i club sono preoccupati, bisogna continuare a indagare“.