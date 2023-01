Golf, Hero Cup 2023: Molinari e Migliozzi trascinano il team Europa Continentale

Italia protagonista ad Abu Dhabi, sede dell’Hero Cup di golf, con Francesco Molinari e Guido Migliozzi impegnati contro il team di Gran Bretagna & Irlanda. I due azzurri hanno fatto le fortune del team dell’Europa Continentale, che al termine del secondo giorno di gara conduce per 8,5 a 6,5. Molinari, sia capitano che giocatore, ha sconfitto in coppia con Nicolai Hojgaard il duo Matt Wallace/Callum Shinkwin per 3-1. Poco dopo è arrivata un’altra vittoria, per 2-1, ai danni di Ewen Ferguson e Richard Mansell. Bene anche Migliozzi, che insieme a Victor Perez ha regalato due punti alla sua squadra. Battuti per 3-2 Shane Lowry e Seamus Power e per 2-1 Robert MacIntyre e lo stesso Power. A decretare il team vincitore della competizione sarà la giornata finale, in cui si disputeranno dieci incontri di singolo.