Caressa incorona il Napoli: “Potrebbe essere in vetta in qualsiasi campionato europeo”

Il conduttore e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, nel corso del programma ‘Deejay Football Club’ in onda su Radio Deejay, ha commentato il netto successo del Napoli sulla Juventus: “Dopo tanto tempo c’è una squadra che è tra le migliori d’Europa per il livello di gioco e per l’intensità che mette in campo. Il Napoli potrebbe essere in vetta a qualsiasi campionato europeo. Per quanto riguarda Allegri, secondo me ha fatto delle scelte incomprensibili come mettere Chiesa sulla destra. Non poteva coprire Kvaratskhelia, secondo me ha accusato le critiche in merito al gioco e ha sbagliato la formazione”.