Golf, è la settimana dell’Arnold Palmer sul PGA Tour. Azzurri impegnati in Sudafrica

Fine settimana di golf che come sempre ci regala emozioni sia sui green del PGA Tour che su quelli del DP World Tour. I big del circuito internazionale da domani a domenica 10 marzo si sfideranno a Orlando, in Florida, nella 58esima edizione dell’Arnold Palmer Invitational. Presenti 9 dei top-10 della disciplina, con il solo Jon Rahm assente. A difendere il titolo, conquistato a sorpresa nel 2023, quando superò di un colpo McIlroy e Harris English, sarà il 31enne californiano Kurt Kitayama. In contemporanea, a Rio Grande (Porto Rico) andrà in scena il Puerto Rico Open, con il colombiano Nico Echevarria, 29enne di Medellin, che cercherà il bis di successi dopo quello del 2023. Per quanto riguarda il DP World Tour, quinta e ultima tappa della stagione in Sudafrica dove è in programma dal 7 al 10 marzo la terza edizione del Jonsson Workwear Open. Sul percorso del Glendower DC, a Dowerglen, quattro azzurri in corsa: Francesco Laporta, Matteo Manassero, Lorenzo Scalise e Andrea Pavan. Difende il suo unico titolo il tedesco Nick Bachem, reduce dal quarto posto della scorsa settimana nello SDC Championship.