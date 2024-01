Golf, Dubai Invitational 2024: Fleetwood in testa davanti a McIlroy dopo tre giri, Molinari undicesimo

I risultati del Dubai Invitational 2024, torneo del DP World Tour, dopo la terza giornata. Sul percorso emiratino del Dubai Creek Resort (par 71) a guidare la classifica è l’inglese Tommy Fleetwood, che grazie a un gran giro in 63 colpi ha preso il comando con il totale di -15. A un colpo di distanza il nordirlandese e numero due del mondo Rory McIlroy, con i due eroi della Ryder Cup di Roma che si daranno battaglia nell’ultimo giro di domani. Più staccato in terza posizione il danese Thorbjorn Olesen (-12), che precede di un colpo un terzetto composto dall’inglese Jordan Smith e i sudafricani Thriston Lawrence e Zander Lombard.

In casa Italia prosegue una settimana positiva per Francesco Molinari, che alla vigilia dell’ultimo giro si trova in undicesima posizione con il totale di -7. Per il piemontese terzo giro in 68 colpi, frutto di quattro birdie e un bogey. L’altro azzurro in gara, Guido Migliozzi, è in ventunesima posizione a -5 dopo un terzo giro anche per lui in 68 colpi con nessun bogey sulla carta e tre birdie. Il Dubai Invitational vede in campo un field ridotto i 60 professionisti, senza taglio a metà gara e con la presenza di 60 dilettanti impegnati insieme alle stelle del DP World Tour. In palio un montepremi da 2.500.000 di dollari.