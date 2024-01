Formazioni ufficiali Napoli-Salernitana, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Vietato sbagliare per la squadra di Mazzarri, chiamata a riscattarsi dopo il tonfo di Torino e soprattutto ad invertire la rotta per non perdere contatto con la zona europea. Impegno non facile per i partenopei, che ospitano al Maradona una Salernitana in ripresa e a caccia di punti in un derby molto sentito. Di seguito le scelte dei due tecnici, Walter Mazzarri e Simone Inzaghi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús, Mário Rui, Cajuste, Lobotka, Gaetano, Politano, Simeone, Kvaratskelia.

Salernitana: Ochoa, Lovato, Fazio, Gyomber, Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric, Tchaouna, Candreva, Simy.