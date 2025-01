Si è chiuso il secondo giro del Dubai Desert Classic, torneo del PGA Tour 2025. In prima posizione solitaria c’è Ewen Ferguson, che è il migliore di giornata con un grande -5 per un totale di 12 colpi sotto il par. Appena dietro c’è Daniel Hillier con -11. In terza posizione c’è un quartetto formato da Shaun Norris, Jason Scrivenier, Laurie Canter e Tyrell Hatton, tutti con -8. Appaiati al settimo posto Thorbjorn Olesen, Rasmus Hojgaard, Robin Williams, Ricardo Gouveia, e Min Woo Lin con sette colpi sotto il par. Leggero calo per Guido Migliozzi. Il giocatore vicentino, partito forte nella giornata di ieri, ha rallentato leggermente con un +1 oggi (3 bogey sulle prime e 2 birdie sulle seconde) e un buon -5 complessivo. In 33ª posizione, invece, Rory McIlroy, quest’oggi con un -1 che si va a sommare al -2 di ieri per un 70-71 che non fa emergere il nordiralndese su uno dei campi preferiti dal 18 volte vincitore sul Dp World Tour. Escono al taglio lo spagnolo Jon Rahm (complice un secondo giro in +5), il sudafricano Thriston Lawrence, 3° l’anno scorso nella Race to Dubai, il norvegese Viktor Hovland e l’ultimo italiano in gara questa settimana Andrea Pavan, fuori per un colpo a +1.

La top ten

1. Ewen Ferguson -12

2. Daniel Hillier -11

3. Shaun Norris -8

3. Jason Scrivenier -8

3. Laurie Canter -8

3. Tyrell Hatton -8

7. Thorbjorn Olesen -7

7. Rasmus Hojgaard -7

7. Robin Williams -7

7. Ricardo Gouveia -7

7. Min Woo Lin -7

16. Guido Migliozzi -5

65. Francesco Laporta PAR

65. Fabrizio Zanotti PAR

La storia della manifestazione

Il torneo è nato nel 1989 come Karl Litten Desert Classic, poi ha cambiato per altre sei volte il nome dello sponsor, mantenendo sempre inalterata la dizione Desert Classic. Oltre a McIlroy e a Hovland, sarà in campo un altro past winner, il cinese Haotong Li (2018), che comunque non sembra più ai livelli di quel periodo. Pochi i plurivincitori: McIlroy è seguito con tre successi dal sudafricano Ernie Els (1994, 2002, 2005) , che vanta anche tre secondi posti, e con due da Tiger Woods (2006, 2008) e dallo scozzese Stephen Gallacher (2013, 2014), l’altro autore di una doppietta consecutiva insieme al nordirlandese.

Dove seguire il torneo in tv

L’Hero Dubai Desert Classic sarà teletrasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 16 gennaio e venerdì 17, dalle ore 5 alle ore 14,30 (dalle ore 5 alle ore 8,30 commento in lingua originale); sabato 18 e domenica 19, dalle ore 5 alle ore 14 (dalle ore 5 alle ore 8 commento in lingua originale). Commento di Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Alessandro Lupi, Massimo Scarpa e di Michele Gallerani.

Il calendario del 2025

International Swing

10-12 gennaio – Team Cup – Abu Dhabi Golf Resort, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

16-19 gennaio – Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

23-26 gennaio – Ras al Khaimah Championship – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, UAE

30 gennaio-2 febbraio – Bahrain Championship – Royal Golf Club, Bahrein

6-9 febbraio – Evento nel Medio Oriente da comunicare

20-23 febbraio – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

27 febbraio-2 marzo – Investec South African Open Championship – Durban Country Club, Durban, Sudafrica

6-9 marzo – Joburg Open – Houghton Golf Club, Johannesburg, Sudafrica

Asian Swing

20-23 marzo – Porsche Singapore Classic – Laguna National Golf Resort Club, Singapore, Singapore

27-30 marzo – Hero Indian Open – Luogo da confermare, India

10-13 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

17-20 aprile – Volvo China Open – Luogo da confermare, Cina

24-27 aprile – Evento in Asia da confermare

European Swing

8-11 maggio – Turkish Open –Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turchia

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina, USA

11-14 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

29 maggio-1 giugno – Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand – Gut Altentann Golf Club, Salisburgo, Austria

5-8 giugno – KLM Open – The International, Amsterdam, Paesi Bassi

12-14 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsylvania, USA

26-29 giugno – Open d’Italia – Argentario Golf Club, Monte Argentario, Italia

3-6 luglio – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia