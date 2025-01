La Francia si prende con forza la staffetta maschile di Ruhpolding, in Germania. Dominio totale dei transalpini, che confermano il loro grande periodo di forma, sugli sci e al poligono, anche nella prova a squadre. Il quartetto formato dai fratelli Claude, Emilien (esordio in staffetta) e Fabien, Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin chiude in 1h08145″4 con sei errori complessivi al tiro (tre a terra e tre in piedi). Mvp Fillon Maillet, immacolato al poligono e fulmineo in piano. Gestione totale nel finale per Jacquelin con la Francia che rifila 38″4 alla Svezia. Gli scandinavi, dopo un inizio difficoltoso con Viktor Brandt e Jesper Nelin, risalgono nella seconda parte della prova con le due punte Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che confezionano la rimonta che vale un bel secondo posto. Completa il podio la Germania. Sulle nevi di casa Justus Strelow, Danilo Riethmueller, Johannes Kuehn e Philipp Nawrath riescono a mettersi dietro a sorpresa la Norvegia tagliando il traguardo a 58″8 dalla vetta. Norvegia incredibilmente fuori dalla top 3. Il disastro al poligono di Vebjoern Soerum tira fuori gli scandinavi dalla lotta alla vittoria dopo un buono start di Sturla Holm Laegreid. I fratelli Boe tentano l’impresa della rimonta, ma Johannes non va oltre il quarto posto, nonostante una grande rimonta dall’ottava piazza in cui si trovava dopo l’ultimo cambio. Grandi sorprese con la Slovenia quinta a 1’13″8 ed Estonia e Lituania in top ten. Ucraina bene in sesta posizione a 1’19”.

Prova ampiamente insufficiente dell’Italia, che è 18ª a 4’39″2. Dopo un avvio buono sugli sci, Elia Zeni commette quattro errori, più altre due ricariche, nella serie a terra e toglie subito gli azzurri dalla contesa alla top ten. Non fanno meglio, tra poligoni problematici e materiali non eccellenti, Didier Bionaz e Lukas Hofer, che lasciano il testimone finale a Tommaso Giacomel in una disastrosa ultima posizione. L’unica nota positiva è proprio la frazione di Giacomel, che trova un grande doppio zero con anche buoni tempi sugli sci. Il numero 1 del biathlon azzurro toglie l’Italia dal 23°, e ultimo, riportandola dentro la top 20. Tolto Giacomel, sono ben 12 gli errori al poligono combinati tra Hofer, Bionaz e Zeni in serie serie. Percentuali che andranno decisamente migliorate in vista dei Mondiali di febbraio.

La top ten di giornata

Francia (E.Claude, F.Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1h08’45″4 Svezia (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) +38″4 Germania (Strelow, Riethmueller, Kuehn, Nawrath) +58″8 Norvegia (Laegreid, Soerum, T.Boe, J.Boe) +1’05″9 Slovenia (Dovzan, Fak, Vidmar, Planko) +1’13″8 Ucraina (Pidruchnyi, Mandzyn, Dudchenko, Lesiuk) +1’19″0 Repubblica Ceca (Hornig, Krcmar, Marecek, Vaclavik) +1’50″4 Austria (Leitner, Eder, Komatz, Jakob) +2’41″1 Estonia (Zahkna, Kulbin, Siimer, Udam) +2’56″7 Lituania (Fomin, Strolia, Cigak, Dombrovsk) +3’01″6

18. Italia (Zeni, Hofer, Bionaz, Giacomel) +4’39″2

Le prossime tappe

5. RUHPOLDING (GER)

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start maschile – ore 12.30

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00

6. ANTERSELVA (ITA)

Gio. 23/01/25 – Sprint femminile – ore 14.30

Ven. 24/01/25 – Sprint maschile – ore 14.30

Sab. 25/01/25 – Pursuit femminile – ore 13.00

Sab. 25/01/25 – Pursuit maschile – ore 15.00

Dom. 26/01/25 – Staffetta femminile – ore 11.30

Dom. 26/01/25 – Staffetta maschile – ore 14.30

MONDIALI – LENZERHEIDE (SVI)

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Sab. 15/02/25 – Sprint maschile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit maschile – ore 15.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Mer. 19/02/25 – Individuale maschile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta maschile – ore 15.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

Dom. 23/02/25 – Mass start maschile – ore 16.05

7. NOVE MESTO (CZE)

Gio. 06/03/25 – Sprint maschile – ore 17.20

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit maschile – ore 14.45

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta maschile – ore 13.30

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile – ore 15.45

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45